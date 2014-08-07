Уроженцы Петербурга Настасья Самбурская и Андрей Пынзару сыграли в новом сериале "Малой"

Сюжет сериала рассказывает историю Саши — отличника академии МВД.

Уроженцы Петербурга Настасья Самбурская и Андрей Пынзару стали участниками нового сериала "Малой". Актёры вошли в состав проекта, премьера которого состоится вечером 17 августа на телеканале ТНТ.

Сюжет сериала рассказывает историю Саши — отличника академии МВД, который отправляется на службу в самый неблагополучный район Югодонска. Он рассчитывает найти там своего отца — легендарного сотрудника угрозыска, которого никогда не видел. Но вместо образцового героя встречает "Малого" — опытного оперативника, который привык действовать по собственным правилам.

Перед Сашей оказывается непростая задача: не только раскрывать запутанные дела, но и найти общий язык с напарником, чьи взгляды на службу и справедливость сильно отличаются от его собственных.

Я верю в то, что мировоззрение человека может меняться после просмотра той или иной картины. А если и не меняться, то человек может почувствовать какое-то только что родившееся ощущение или, что ещё важнее, — узнать себя в поведении какого-либо персонажа. <….> Комедия — это ведь очень сложный жанр, ведь у всех чувство юмора разное. Но если ты смотришь какой-то комедийный сериал, и он становится на какое-то время твоим маленьким домиком, куда тебе кайф возвращаться, это уже очень здорово. Иван Макаревич, режиссёр

Фото: пресс-служба ТНТ