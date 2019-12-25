Руденя высказался о возможном концерте Канье Уэста в Петербурге

Руденя заявил, что концерт Канье Уэста в Петербурге пока не согласован.

Полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя заявил, что решение о возможном проведении концертов американского рэпера Канье Уэста в Петербурге следует принимать с учетом мнения жителей города. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева.

Руденя подчеркнул, что при организации выступления должны соблюдаться закон и правопорядок. При этом он отметил, что во время его работы губернатором Тверской области концерт артиста в регионе не состоялся бы.

Полпред также заявил, что для молодежи, по его мнению, необходимы более содержательные примеры в сфере зарубежной эстрады. При этом он негативно оценил публичное поведение и высказывания рэпера.

Вопрос о проведении концерта Канье Уэста в Петербурге пока остается открытым. Ранее на "Газпром Арене" сообщили, что договоры аренды стадиона для проведения выступлений еще не подписаны.

Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".

Фото: сайт Say Agency