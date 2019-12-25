Организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом"

По ее словам, артист остро отреагировал на информационный фон вокруг мероприятия.

Организатор запланированного выступления американского рэпера Канье Уэста в Петербурге, агентство Say Agency, прокомментировало удаление шоу из официального расписания мирового тура артиста.

Глава компании Анна Субчева сообщила РБК, что даты концертов вернутся на сайт, как только будут устранены текущие организационные трудности. По ее словам, артист остро отреагировал на информационный фон вокруг мероприятия.

... артисты – они люди творческие, тонкой душевной организации, и подвержены давать какую-то определенную реакцию. Сейчас произошла такая реакция на тот хаос, который у нас происходит в стране вокруг его концерта. И как только все эти нюансы, весь этот хаос будет истреблен, он, конечно же, все вернет обратно. Анна Субчева, глава агентства Say Agency

Концерты Канье Уэста на "Газпром Арене" в Северной столице по-прежнему намечены на 10 и 11 октября. Ранее стало известно, что российские даты временно исчезли из раздела предстоящих шоу на официальном портале музыканта.

Фото: Piter.TV