Более 25 тысяч петербуржцев подтвердили возраст для аренды самокатов через "Госуслуги"

Новая мера направлена на ограничение доступа несовершеннолетних к аренде средств индивидуальной мобильности.

В Петербурге завершается первый месяц тестирования системы верификации возраста пользователей сервисов кикшеринга через портал "Госуслуги". Данным инструментом уже воспользовались свыше 25 тысяч горожан.

Новая мера направлена на ограничение доступа несовершеннолетних к аренде средств индивидуальной мобильности. Параллельно сервисы "Яндекс Go" и "Юрент" проводят проверку возраста с помощью авторизации в мессенджере Max.

По данным пресс-службы "Яндекс Go", услуга пользуется популярностью у постоянных клиентов: Некоторые используют самокат каждый день: 27% арендовали его от 35 до 149 раз, а 11% – больше 150 раз. Верификация проходит в приложении и занимает всего пару минут.

Как сообщили представители отрасли, городские власти планируют сделать такую проверку обязательной для всех операторов проката в Петербурге уже в 2027 году.

Ранее мы сообщили о том, что смертность на частных самокатах выросла на 66% за год в Петербурге.

Фото: Piter.TV