Макака-резус исчезла из квартиры в Приморском районе до приезда инспекторов Росприроднадзора

В ведомстве подчеркнули, что содержание макаки-резуса физическими лицами в домашних условиях является незаконным.

В одном из жилых комплексов Приморского района Петербурга жильцы заметили дикое животное – макаку-резуса. Информация об этом поступила в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора после жалобы местной жительницы на ненадлежащее содержание примата.

Государственные инспекторы оперативно выехали по указанному адресу для проведения проверки, однако к их приезду обезьяна уже отсутствовала. Неустановленные лица успели изъять экзотического питомца из квартиры и перевезти его в неизвестном направлении.

В ведомстве подчеркнули, что содержание макаки-резуса физическими лицами в домашних условиях является незаконным. Данный вид входит в перечень животных, утвержденный распоряжением правительства РФ, которых запрещено держать в неволе.

На данный момент Росприроднадзор обратился в правоохранительные органы с просьбой установить личности владельцев животного. После того как собственники будут найдены, ведомство рассмотрит вопрос о привлечении их к ответственности в рамках своих полномочий.

Фото: Magnific (wirestock) (носит иллюстративный характер)