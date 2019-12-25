Макака-резус исчезла из квартиры в Приморском районе до приезда инспекторов Росприроднадзора

В одном из жилых комплексов Приморского района Петербурга жильцы заметили дикое животное – макаку-резуса. Информация об этом поступила в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора после жалобы местной жительницы на ненадлежащее содержание примата.
Государственные инспекторы оперативно выехали по указанному адресу для проведения проверки, однако к их приезду обезьяна уже отсутствовала. Неустановленные лица успели изъять экзотического питомца из квартиры и перевезти его в неизвестном направлении.
В ведомстве подчеркнули, что содержание макаки-резуса физическими лицами в домашних условиях является незаконным. Данный вид входит в перечень животных, утвержденный распоряжением правительства РФ, которых запрещено держать в неволе.
На данный момент Росприроднадзор обратился в правоохранительные органы с просьбой установить личности владельцев животного. После того как собственники будут найдены, ведомство рассмотрит вопрос о привлечении их к ответственности в рамках своих полномочий.
Фото: Magnific (wirestock) (носит иллюстративный характер)
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