В Зеленогорске появится гостинично-досуговый комплекс

В Зеленогорске согласовали облик гостинично-досугового комплекса. Его построят на Приморском шоссе. Автором проекта выступило бюро "АБ Мануфактура", сообщил портал "Строительный Петербург".
Комплекс возведут на исторически сложившейся курортной территории города. Проектом предусмотрены реконструкция существующих зданий и новое строительство. Там разместятся гостиница с рестораном, корпус с комнатами для развлечений, гостевой центр, склады и оздоровительный комплекс со SPA-зоной. Игровые помещения оборудуют в каменном здании 1955 года постройки. Гостевой центр будет располагаться в двухэтажном деревянном здании у главного въезда.
Кроме того, предусмотрена реконструкция пристройки к объекту культурного наследия "Дача Кинга" под гостиничный комплекс. Территорию полностью благоустроят. Для постояльцев и гостей будут открыты детские площадки, зоны для пикника и отдыха, амфитеатр, теннисные корты, поле для волейбола и бадминтона. Также появятся автотоянки и велопарковки.
Ранее мы сообщали, что в Кронштадте построят храм с духовным центром для детей.
Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре
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