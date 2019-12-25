Санкт-Петербург стал лидером по количеству платежей

Москва проиграла Питеру по платежам за гостиницы.

Банк "Русский стандарт" провёл исследование, изучив данные своей эквайринговой сети за летние месяцы 2026 и 2025 годов. Анализировались три категории: гостиницы, рестораны и базы отдыха. Материалы исследования оказались в распоряжении ТАСС.

По итогам лета 2026 года Санкт-Петербург занял первое место по количеству платежей за гостиничные услуги. Средний чек в северной столице составил 23 567 рублей. Второе место по числу платежей досталось Москве, где средний чек равнялся 12 137 рублям. Далее в списке лидеров идут Нижний Новгород с чеком 12 107 рублей, Казань с 9 776 рублями и Новороссийск с 7 411 рублями.

В категории ресторанов минувшим летом больше всего платежей прошло в Москве. Средний чек там составил 2 242 рубля. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 2 518 рублей. За ним следуют Нижний Новгород с чеком 2 019 рублей, Казань с 1 909 рублями и Новороссийск с 1 723 рублями.

Что касается баз отдыха, включая рыболовные, спортивные и туристические, то здесь по количеству платежей первое место заняла Москва со средним чеком 1 688 рублей. Вторым стал не Петербург, а Казань с чеком 4 007 рублей. Третью строчку занял Санкт-Петербург с показателем 1 694 рубля. Замыкают пятёрку Нижний Новгород с чеком 2 665 рублей и Иваново с 2 876 рублями.

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Фото: pxhere.com