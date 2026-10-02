В Ленинградском зоопарке глава семейства игрунок отметил 12-летие

Для именинника приготовили праздничный стол, на котором была тыква, начиненная тараканами, личинками зофобоса и творогом.

В Ленинградском зоопарке 1 октября главе семейства обыкновенных игрунок Лусио исполнилось 12 лет. Для именинника сотрудники отдела "Приматы" приготовили праздничный стол, на котором была тыква, начиненная тараканами, личинками зофобоса, творогом и другим, сообщили в учреждении.

Пока сородичи Лусио угощались, он носил на себе одного из детенышей. К тыкве отец даже не приближался.

И только когда тараканы и личинки зофобаса исчезли, творог был съеден, а праздничный ажиотаж немного утих, Лусио скромно спустился к столу и принялся за саму тыкву. Но не подумайте, что именинник остался без любимого угощения! Чуть позже Лусио получил то, перед чем не устоит ни одна игрунка, – камедь. Пресс-служба зоопарка Петербурга

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка