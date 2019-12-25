Спасший ребенка из ямы в Чечне пятиклассник получил премию Кеосаяна

10-летний мальчик проявил мужество и спас маленького ребенка.

Пятиклассник из Чечни Якуб Альвиев стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна. Мальчик вытащил полуторагодовалого ребёнка из выгребной ямы уличного туалета, сообщил RT.

По данным издания, 22 сентября в селе Кошкельды малыш упал в уличный туалет во дворе частного дома. Первыми на помощь к испуганной матери прибежали двое соседей, но они не могли пролезть в узкое отверстие. Тогда вызвался помочь 10-летний Якуб Альвиев

Мужчины взяли его за ноги и аккуратно опустили в отверстие. Школьник руками дотянулся до мальчика, и их двоих вытянули. Родители спасённого малыша отблагодарили спасителя, а директор школы торжественно вручила ему грамоту грамоту и денежную премию от фонда Ахмата Кадырова.

Награду имени Тиграна Кеосаяна учредила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Премию в миллион рублей выдают простым людям, которые спасают других, рискуя своей жизнью.

Ранее мы сообщали, что премию Кеосаяна вручили студенту за спасение пенсионерки из горящего дома в Ессентуках.

Фото: Piter.tv