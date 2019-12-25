Школьница проявила героизм, спасая пожилую родственницу в условиях паводка.

Юная жительница Пермского края во время сильных паводков в регионе спасла бабушку. Девочке вручат 20-ю премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Он отметила, что школьница совершила подвиг в свои 13 лет. Девочка не растерялась, когда уровень воды резко поднялся. Школьница разбила окно, забралась на чердак и подтянула бабушку, вес которой составляет 80 кг. Прибывшие спасатели первыми эвакуировали пожилую женщину и ее собаку.

По словам Симоньян, премию имени Тиграна Кеосаяна в 2026 году получили свыше 10 человек году. Размер выплаты составляет один миллион рублей.

Ранее премию имени Тиграна Кеосаяна получил дворник из Петербурга, который поймал выпавшего из окна седьмого этажа на Петрозаводской улице мальчика.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)