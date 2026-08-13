Экс-генсек НАТО не знает, когда наступит время для диалога с Москвой.

Европейскому региону и США когда-то придется восстановить отношения с российским руководством. Соответствующее мнение высказал в эфире иностранного издания TVP World бывший генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Западный эксперт пояснил, что идея о том, что по своей природе политическому сообществу в коллективном Брюсселе просто "предназначено иметь плохие отношения" с Кремлем, является ошибочной.

Сейчас отношения плохие. <…> Нам нужна сильная оборона, чтобы противостоять русскому медведю. Но в какой-то момент вполне возможно стать с ними друзьями. Йенс Столтенберг, экс-генсек НАТО

Столтенберг: Европа должна сделать все, чтобы США были союзником по НАТО.

Фото и видео: YouTube / TVP WORLD DOCUMENTARIES