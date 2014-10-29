Соратники Пашиняна попытались сорвать заседание парламента

В Ереване депутаты конфликтовали из-за религиозного вопроса.

Депутаты от правящей партии "Гражданский договор" попытались сорвать заседание парламента из-за упоминания католикоса всех армян Гарегина II. Соответствующий инцидент зафиксирован во время пленарной сессии Национального собрания страны. В рамках мероприятия член оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян заявила коллегам о том, что политическая сила, возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, обсуждала вопрос, связанный с епископом. Члены движени "Гражданский договор" в качестве ответной реакции стали стучать по столам.

Далее Варданян несколько раз повторила фразу. Она добавила, что католикосом всех армян является Гарегин II. Провластные политические деятели продолжали акцию протеста до того момента, пока спикер парламента Рубен Рубинян, представляющий партию Никола Пашиняна, не заявил, что этого достаточно. Оппозиционеры аналогично выражали протест, когда, говоря о католикосе, их коллеги от партии власти использовали мирское имя епископа. Ранее глава правительства в Ереване не раз заявлял, что не считает главу Армянской апостольской церкви Гарегина II католикосом всех армян.

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Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia