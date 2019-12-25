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Спортшкола "Выборжанин" получит новую площадку на Манчестерской
Сегодня, 15:54
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Спортшкола "Выборжанин" получит новую площадку на Манчестерской

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В Выборгском районе откроют отделения бокса, кикбоксинга и полиатлона.

Петербургская спортшкола "Выборжанин" получит новую площадку в Выборгском районе. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о приобретении в городскую собственность нежилого помещения на Манчестерской улице, дом 3, строение 1, сообщили в Смольном.

Помещение площадью 300 кв. метров выкуплено у застройщика. Здесь разместятся отделения бокса, кикбоксинга и полиатлона. Основное здание школы находится на Светлановском проспекте, рядом с новой площадкой, что упростит тренировочный процесс.

В школе "Выборжанин" работают семь отделений по разным видам спорта.

Ранее на Piter.TV: после карантина заработала петербургская школа №39.

Фото: пресс-служба Смольного

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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