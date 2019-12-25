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Петербург продолжает подготовку к сентябрьским выборам
Сегодня, 15:58
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Петербург продолжает подготовку к сентябрьским выборам

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Сейчас подготовительные мероприятия находятся в завершающей стадии: избиркомам уже передали помещения для голосования.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел в Смольном первое заседание Координационной группы по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов. Напомним, 18-20 сентября горожане проголосуют за депутатов Государственной думы России и парламента Северной столицы. Кроме того, выборы состоятся в четырех муниципальных округах. 

Наша общая задача – сделать все, чтобы выборы прошли честно, открыто и в соответствии с законодательством.

Александр Беглов, губернатор 

Сейчас подготовительные мероприятия находятся в завершающей стадии: избиркомам уже передали помещения для голосования. Глава города поручил дополнительно оповестить петербуржцев о времени, порядке голосования и о местонахождении избирательных участков. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали двух агитаторов "Яблока". 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборы, госдума, парламент
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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