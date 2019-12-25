Петербург продолжает подготовку к сентябрьским выборам

Сейчас подготовительные мероприятия находятся в завершающей стадии: избиркомам уже передали помещения для голосования.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел в Смольном первое заседание Координационной группы по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов. Напомним, 18-20 сентября горожане проголосуют за депутатов Государственной думы России и парламента Северной столицы. Кроме того, выборы состоятся в четырех муниципальных округах.

Наша общая задача – сделать все, чтобы выборы прошли честно, открыто и в соответствии с законодательством. Александр Беглов, губернатор

Сейчас подготовительные мероприятия находятся в завершающей стадии: избиркомам уже передали помещения для голосования. Глава города поручил дополнительно оповестить петербуржцев о времени, порядке голосования и о местонахождении избирательных участков.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали двух агитаторов "Яблока".

Фото: Piter.TV