Молодые ребята из Казани рассказали о подвиге 14-летнего подростка в петербургском доме-интернате

Постановку уже успели показать в Беларуси, Керчи, Казани и в международном детском центре "Артек".

Творческие коллективы Дворца культуры Железнодорожников Казани 11 августа представили в петербургском доме-интернате для престарелых и инвалидов №1 спектакль "Улица Володи Дубинина". Проект направлен на продвижение исторических ценностей, укрепление связи поколений и развитие культурного сотрудничества между регионами России.

Смелость, стойкость и решимость – именно так можно описать спектакль "Улица Володи Дубинина". Постановку уже успели показать в Беларуси, Керчи, Казани и в международном детском центре "Артек". В этом спектакле приняли участие молодые талантливые ребята, которые смогли изобразить эпоху военных действий на сцене благодаря костюмам, спецэффектам и декорациям.

Для режиссера Вероники Зайцевой работа стала особенно важной. Ведь она также, как и главный герой, родом из Керчи – города, который пережил две вражеские оккупации и был полностью разрушен фашистами во время Великой Отечественной войны. По ее словам, главная задача спектакля: сохранить и передать историческую память всем поколениям.

Дело в том, что я сама являюсь уроженкой города Керчи – города-героя. Поэтому мне с детства знакома эта история, которая я считаю, на сегодняшний день актуальна. И нашим детям необходимо помнить наших пионеров-героев. Мы говорим о многих вещах. Дети наши знают, сколько их, сколько городов-героев и так далее. Поэтому хотелось эту тему поднять. Вероника Зайцева, режиссер спектакля "Улица Володи Дубинина"

В центре сюжета лежит реальная история о 14-летнем герое Володе Дубинине. Он не только добывал необходимые сведения о противнике, но и защитил солдат от затопления в Аджимушкайских каменоломнях. Зимой 1941 года Володя узнал, что немцы собираются затопить каменоломни. За несколько часов до начала операции он, рискуя жизнью, фактически на глазах противника смог предупредить товарищей. Благодаря этому партизаны спешно соорудили систему плотин и избежали гибели. Через год, 4 января 1942 года Володя Дубинин вместе с четырьмя сапёрами подорвался на мине. Посмертно он был награждён орденом Красного Знамени. Актер, исполнивший главную роль, поделился, что этот персонаж поразил его своим героизмом и смелостью при исполнении воинского долга.

Он меня зацепил своим героизмом, своим дружелюбием, как это было показано в спектакле, своей пылкостью, резкостью. Арсений Бикбулатов, актер творческого коллектива Дворца культуры Железнодорожников Казани

Принять участие в подобных спектаклях может абсолютно каждый человек независимо от возраста и диагноза. Например, для людей с ограниченными возможностями здоровья это отличный способ, чтобы почувствовать себя актером на сцене.

Я давно работаю в социальной сфере, видел огромное количество людей с разными ограниченными возможностями. У меня был опыт работы, допустим, с незрячими. Кстати театральные постановки очень хорошие у нас были и выступали даже в Александринском театре с нашим коллективом. Михаил Севастьянов, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 г. Санкт-Петербурга

Создание театральных постановок – один из способов наглядно показать, как подвиг прошлого отзывается в сердцах зрителей. Такой обмен культурным наследием с другими регионами нашей страны необходим для того, чтобы передавать полученные знания из поколения в поколение.

Проект продолжает расширять географию: после гастролей в культурной столице команда планирует новые международные поездки.

Материал подготовила Амина Дакукина (молодежная редакция Piter.TV)

Видео: Piter.TV