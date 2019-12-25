В Приморском районе задержан мужчина, объявленный в розыск за наркотики

Он был доставлен в 35-й отдел полиции.

Росгвардейцы задержали в Приморском районе мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за незаконное хранение наркотических средств. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 11 августа на аллее Котельникова в объектив камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц попал разыскиваемый преступник. Всем дежурным нарядам оперативно передали информацию о его местонахождении. Через несколько минут к адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны и поймали 55-летнего злоумышленника. Он был доставлен в 35-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали на улице Турку подозреваемого в краже. Машина мужчины использовалась при похищении товаров общей стоимостью порядка 15 тыс. рублей из сетевого строительного магазина.

Фото: пресс-служба Росгвардии