Росгвардейцы задержали на проспекте Ветеранов нетрезвого водителя Hyundai, который пытался скрыться

Ранее 39-летнего злоумышленника уже лишали прав за аналогичное правонарушение и привлекали к ответственности за мошенничество.

Сотрудники петербургской Росгвардии задержали в Кировском районе нетрезвого водителя кроссовера Hyundai, пытавшегося скрыться.

Наряд вневедомственной охраны ночью 11 августа заметил автомобиль, совершавший опасные маневры на дороге. Когда машина остановилась на светофоре, росгвардейцы подошли к ней, чтобы узнать, все ли нормально. Тогда управлявший иномаркой прибавил скорость и уехал. Транспортное средство заблокировали на проспекте Ветеранов.

Ранее 39-летнего злоумышленника уже лишали прав за аналогичное правонарушение и привлекали к ответственности за мошенничество. Его передали полицейским.

Ранее мы рассказывали о том, что уроженка Саратова предстанет перед судом в Петербурге за повторную нетрезвую езду.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти