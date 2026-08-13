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Росгвардейцы задержали на проспекте Ветеранов нетрезвого водителя Hyundai, который пытался скрыться

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Ранее 39-летнего злоумышленника уже лишали прав за аналогичное правонарушение и привлекали к ответственности за мошенничество.

Сотрудники петербургской Росгвардии задержали в Кировском районе нетрезвого водителя кроссовера Hyundai, пытавшегося скрыться. 

Наряд вневедомственной охраны ночью 11 августа заметил автомобиль, совершавший опасные маневры на дороге. Когда машина остановилась на светофоре, росгвардейцы подошли к ней, чтобы узнать, все ли нормально. Тогда управлявший иномаркой прибавил скорость и уехал. Транспортное средство заблокировали на проспекте Ветеранов. 

Ранее 39-летнего злоумышленника уже лишали прав за аналогичное правонарушение и привлекали к ответственности за мошенничество. Его передали полицейским. 

Ранее мы рассказывали о том, что уроженка Саратова предстанет перед судом в Петербурге за повторную нетрезвую езду. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кировский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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