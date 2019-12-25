Комтранс запросил у ЗакСа 14,6 млрд рублей на закупку трамваев

Новых трамвайных вагонов пока недостаточно – доля современных составов в городе составляет менее 80%.

Автобусный парк Петербурга обновлен полностью в рамках новой транспортной модели — средний срок службы машин составляет всего четыре года. С троллейбусами ситуация также благополучная: доля современной техники уже сейчас превышает целевые 85%, установленные для 2030 года. Однако с трамвайным хозяйством возникли сложности. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту Денис Минкин на "нулевых чтениях" бюджета города на 2027 год.

Глава ведомтва подчеркнул, что новых трамвайных вагонов пока недостаточно – доля современных составов в городе составляет менее 80%. Для решения проблемы ведомство запросило в бюджете на следующий год 14,6 млрд рублей. Этой суммы должно хватить на приобретение 84 новых единиц подвижного состава. Потребность комитета была поддержана депутатами Законодательного собрания в полном объеме.

Председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок подчеркнул приоритетность этого направления. В Комитете финансов заверили, что транспортные потребности будут детально изучены как приоритетные проекты губернатора.

Ранее в Смольном рассказали, как железная дорога меняет транспортный каркас Петербурга.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга