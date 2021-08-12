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В Токсово загорелся заброшенный санаторий

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В настоящее время информации о пострадавших нет.

В поселке Токсово произошел пожар в заброшенном здании противотуберкулезного санатория. Как рассказали в ГУ МЧС России по Ленинградской области, площадь возгорания составила почти 1,2 тыс. квадратных метров. 

На Еловой улице, 12, днем 13 августа полыхает двухэтажная постройка с чердаком. Ликвидируют огонь спасатели совместно с подразделениями ГКУ "Леноблпожспас". В настоящее время информации о пострадавших нет. Все обстоятельства и причины происшествия установят дознаватели. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре в Первомайском погибли три человека. Следователи Выборга возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Видео: пресс-служба МЧС России 

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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