В Токсово загорелся заброшенный санаторий

В настоящее время информации о пострадавших нет.

В поселке Токсово произошел пожар в заброшенном здании противотуберкулезного санатория. Как рассказали в ГУ МЧС России по Ленинградской области, площадь возгорания составила почти 1,2 тыс. квадратных метров.

На Еловой улице, 12, днем 13 августа полыхает двухэтажная постройка с чердаком. Ликвидируют огонь спасатели совместно с подразделениями ГКУ "Леноблпожспас". В настоящее время информации о пострадавших нет. Все обстоятельства и причины происшествия установят дознаватели.

Ранее на Piter.TV: при пожаре в Первомайском погибли три человека. Следователи Выборга возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Видео: пресс-служба МЧС России