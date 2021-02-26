При пожаре в Первомайском погибли три человека

Следователи Выборга возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В Выборгском районе Ленинградской области произошел смертельный пожар. В поселке Первомайское загорелась квартира на улице Ленина, рассказали в МЧС России.

По предварительной информации, причина происшествия – неосторожное обращение с огнем во время курения. В ходе разведки жилища обнаружили тела двух человек, третий скончался по пути в медицинское учреждение.

Следователи Выборга возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Ранее на Piter.TV: во время пожара в Кировском районе погиб мужчина. В одноэтажном здании размером 3 на 5 метров полыхала обстановка на площади 8 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти