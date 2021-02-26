В Петербурге состоялся круглый стол, посвященый обмену трудовыми ресурсами с Индией

В мероприятии приняли участие более 30 представителей индийского рынка труда и порядка 70 петербургских компаний.

В Петербурге состоялся деловой круглый стол, посвященный развитию сотрудничества с Индией в сфере трудовых ресурсов. В мероприятии приняли участие более 30 представителей индийского рынка труда и порядка 70 петербургских компаний.

С приветственными словами к участникам обратились представители Комитета по внешним связям, Комитета по труду и занятости населения Петербурга, а также Генерального консульства Индии. Директор Санкт-Петербургского Центра трудовых ресурсов Сергей Балабанов представил подробную презентацию о порядке легального трудоустройства граждан Индии на предприятиях города.

По итогам официальной части общение продолжилось в формате B2B-встреч, где российские работодатели смогли напрямую обсудить условия найма и квалификацию потенциальных сотрудников с индийскими делегатами.

Ранее мы сообщили о том, что делегация из Узбекистана изучила опыт КГИОП Петербурга.

Фото: МАКС / Циркуляр Грибоедова