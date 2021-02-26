В Петербурге возьмут на контроль дело 17-летнего юноши, впавшего в кому после удара швартовной уткой

Соостояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое: медики были вынуждены удалить часть головного мозга, кроме того, юноша потерял глаз.

Общероссийское общественное движение "Народный фронт" обратилось в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой взять под особый контроль расследование тяжелого происшествия на воде. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Пострадавшим является 17-летний Владимир, который уже больше месяца находится в коме. Инцидент произошел 7 июля во время буксировки трех железных понтонов в акватории Финского залива у причала "Медный всадник", где юноша неофициально подрабатывал.

Согласно сообщению организации, с 21:30 до 22:15 во время маневра от катера оторвался трос. Вместе со швартовной уткой (металлической деталью для крепления) он ударил подростка по голове.

После случившегося Владимира доставили к Центру водно-моторного транспорта на Наличной улице, откуда его забрала скорая помощь. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое: медики были вынуждены удалить часть головного мозга, кроме того, юноша потерял глаз. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сестра пострадавшего ведет поиск очевидцев трагедии, которые могли видеть момент обрыва троса или работу катеров в период с 21:00 до 00:00 в акватории Невы западнее ЗСД.

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Фото: МАКС / Народный фронт | Санкт-Петербург