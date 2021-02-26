В Петербурге состоится второй благотворительный фотопроект "Я буду твоим лучшим другом"

Данная выставка – это доверительное обращение к каждому человеку: в ваших силах изменить судьбу брошенных хвостатых друзей, подарив им тепло, заботу и безопасный дом.

Уже второй год благотворительный фотопроект "Я буду твоим лучшим другом" привлекает внимание к вопросам ответственного и бережного отношения к братьям нашим меньшим. В этом году экспозиция предлагает зрителям познакомиться и подружиться с подопечными приюта "Лапушки": более 30 замечательных собак ждут встречи с человеком и мечтают найти любящих и любимых хозяев.

Большую фотосессию для выставки провели фотографы-анималисты Яна Нарбутович и Юлия Зубкова. Перед ними стояла задача не просто запечатлеть питомцев из приюта, но и отразить их характер, индивидуальные черты, открытость к общению и дружбе с человеком. В съемках также приняли участие волонтеры генерального партнера фотороекта MazaPark.

Фотопроект служит напоминанием о простой, но важной истине: мы в ответе за тех, кого приручили. В сентябре жителей и гостей Петербурга приглашают присоединиться к просмотру выставки, открыть свои сердца для новой дружбы и вместе сделать наш мир добрее и теплее.

Благотворительный проект "Я буду твоим лучшим другом" — это обращение обитателей приютов к каждому из нас. <…>Пусть эти снимки помогут вам взглянуть на бездомных животных с новой стороны, разрушить мифы и стереотипы, которые зачастую мешают принять и полюбить их. Наш проект — это напоминание о человеческой ответственности, о важности заботы и защиты для тех, кто их лишился. Амина Солтанова, куратор проекта, руководитель международного культурного альянса "Солтанова"

С приютом "Лапушки" я знакома уже семь лет. Содержание такого места — это колоссальный ежедневный труд: кормление и лечение животных, их выгул, чистка вольеров... Даже с одной собакой бывает непросто, а здесь живут около двухсот питомцев! У меня нет возможности приезжать к хвостикам лично, поэтому я стараюсь помогать с бытовыми вопросами: покупаю корм, участвую в строительстве вольеров и площадок для выгула. Наш фотопроект — это возможность показать подопечных приюта детям и взрослым. Светлана Бровина, автор проекта

Выставку можно посетить бесплатно в Приморском парке Победы с 1 сентября по 1 октября. Торжественное открытие состоится 5 сентября в 15:00.

Видеорепортаж с первой фотовыставки "Я буду твоим лучшим другом" можно посмотреть по ссылке.

Фото: предоставлены организаторами