Выставка Виолетты Пригожиной "Быль и легенды безвизовых путешествий"

Выставка будет доступна с 25 июля по 8 августа в галерее "Мастер". Без возрастных ограничений.

Петербургский художник и член "Союза русских художников" Виолетта Пригожина представит серию работ, посвященных важности сохранения исторического наследия ушедших времен. В экспозицию вошли восемь новых картин, объединенных общей идеей – провести нить прошлого через древние памятники, духовные символы и реликвии в настоящее.

Тема путешествий – лейтмотив большинства картин Виолетты Пригожиной. Для полотен она выбирает виды дорогих сердцу и памятных мест. Также автор в своем творчестве задается сложными вопросами современного мира.

Вход на выставку свободный.

Фото: предоставлено Виолеттой Пригожиной