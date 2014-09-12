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Выставка Виолетты Пригожиной "Быль и легенды безвизовых путешествий"
Сегодня, 12:00
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Выставка Виолетты Пригожиной "Быль и легенды безвизовых путешествий"

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Выставка будет доступна с 25 июля по 8 августа в галерее "Мастер". Без возрастных ограничений.

Петербургский художник и член "Союза русских художников" Виолетта Пригожина представит серию работ, посвященных важности сохранения исторического наследия ушедших времен. В экспозицию вошли восемь новых картин, объединенных общей идеей – провести нить прошлого через древние памятники, духовные символы и реликвии в настоящее. 

Тема путешествий – лейтмотив большинства картин Виолетты Пригожиной. Для полотен она выбирает виды дорогих сердцу и памятных мест. Также автор в своем творчестве задается сложными вопросами современного мира. 

Вход на выставку свободный.

Фото: предоставлено Виолеттой Пригожиной

Теги: выставка, искусство
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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