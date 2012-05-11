Метрополитен Петербурга выступил против 25-этажной высотки у "Академической"

Станция "Академическая" может не выдержать нагрузки из-за нового ЖК.

В Петербурге завершились общественные слушания по проекту застройки пяти участков в районе станции метро "Академическая". Инвестор планирует возвести на территории между проспектами Науки и Гражданским, а также Гжатской улицей научно-исследовательский корпус Политехнического университета, общежития и 25-этажный жилой дом. Однако против этой инициативы выступили представители метрополитена и местные активисты.

В подземке опасаются, что появление новой высотки критически увеличит пассажиропоток на станции, которая уже сейчас входит в число самых загруженных на красной ветке. В часы пик это может привести к необходимости вводить дополнительные ограничения на вход. Кроме того, строительство жилого комплекса может негативно сказаться на состоянии грунта и увеличить нагрузку на подземную инфраструктуру метрополитена. Вопрос остаётся открытым.