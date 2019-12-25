Смольный подготовил проект осенней корректировки бюджета Петербурга на 2026–2028 годы

В частности, 6,4 млрд рублей предполагается направить на выплаты участникам специальной военной операции и их близким, 4,8 млрд рублей – на заработную плату работникам бюджетной сферы, а 1,6 млрд рублей – на льготное лекарственное обеспечение

В пресс-службе Смольного сообщили, что правительство Петербурга подготовило проект осенней корректировки бюджета региона на 2026–2028 годы. После прохождения независимой антикоррупционной экспертизы документ будет рассмотрен правительством города.

Согласно проекту, доходы Северной столицы планируется увеличить на 9,8 млрд рублей, что позволит усилить финансирование приоритетных направлений. В частности, 6,4 млрд рублей предполагается направить на выплаты участникам специальной военной операции и их близким, 4,8 млрд рублей – на заработную плату работникам бюджетной сферы, а 1,6 млрд рублей – на льготное лекарственное обеспечение. В результате осенней корректировки дефицит бюджета Петербурга в 2026 году должен уменьшиться на 80 млрд рублей.

Губернатор Александр Беглов заявил, что город делает этот стратегический шаг в рамках финансовой политики, направленной на обеспечение устойчивости финансов и безусловное выполнение социальных обязательств. Он пояснил, что власти исходят из текущей экономической ситуации и принимают своевременные решения для полного выполнения обязательств перед петербуржцами. Глава города отметил, что принятое решение о приоритизации расходов поможет избежать избыточных заимствований. Ожидается, что к концу текущего года государственный долг Петербурга уменьшится на 93,4 млрд рублей относительно ранее утверждённых данных и составит 167 млрд рублей, или 11,6% от собственных доходов бюджета.

Проект также предполагает перенос на более поздние сроки финансирования задач, которые не требуют выполнения в первоочередном порядке. С учётом предлагаемых изменений в 2026 году доходы Северной столицы составят 1 трлн 471 млрд 603 млн рублей, расходы – 1 трлн 580 млрд 440 млн рублей, а дефицит – 108 млрд 836 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что периодическое протапливание в Петербурге стартует 30 сентября.

Фото: Piter.TV