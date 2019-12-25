Периодическое протапливание в Петербурге стартует 30 сентября

В первую очередь тепло получат детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие социальные учреждения.

В Петербурге с 9:00 30 сентября начинается этап периодического протапливания. Соответствующее распоряжение издал Комитет по энергетике и инженерному обеспечению города, информирует пресс-служба Смольного.

В этот день начнется постепенное включение источников теплоснабжения для обеспечения циркуляции тепла в системе. Это позволит подготовить жилые здания к полноценному подключению к централизованному отоплению. Решение о начале протапливания принято из-за похолодания и по многочисленным просьбам горожан. В первую очередь тепло получат детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие социальные учреждения.

Подготовка к отопительному сезону велась с марта текущего года. За это время были проведены все необходимые температурные и гидравлические испытания. Досрочно завершены работы на 15 объектах, а также до 1 сентября выполнены ремонты в 19 детских садах и школах. Комитет порекомендовал управляющим компаниям приступить к подключению систем теплопотребления в многоквартирных домах. Также к периодическому протапливанию должны подключиться организации, эксплуатирующие котельные, находящиеся в общей собственности владельцев помещений, если собственники не определили дату начала этого процесса самостоятельно.

Сезон может быть объявлен после того, как среднесуточная температура наружного воздуха продержится на уровне +8 °C или ниже в течение пяти дней подряд. Решение об издании соответствующего распоряжения примет Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

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