Труп молодой девушки нашли в холодильнике в квартире в Волжском

Тело девушки находилось в холодильнике около трех недель.

Страшную находку сделали в квартире одного из многоквартирных домов по улице Кирова города Волжский в Волгоградской области. Тело молодой девушки лежало в холодильнике, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

В настоящее время личность погибшей устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По предварительным данным, из-за долга по оплате коммунальных услуг в квартире отключили электричество. Когда оттуда начал распространяться сильный запах, на него пожаловались соседи. Квартиру пришлось вскрыть и выяснилось, что источником вони стал неработающий холодильник на кухне. Внутри находилось тело девушки, причем, его поместили туда целиком и заморозили.

По данным Telegram-канал Baza, девушка, которую нашли в холодильнике, проживала в Волгограде со своим отцом. Он последним видел свою дочь в живых. Мужчина уехал из города.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)