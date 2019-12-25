В Ленобласти протестировали новый лазер для борьбы с БПЛА

Для испытаний использовали мобильную лазерную установку на базе внедорожника.

В Ленинградской области завершились испытания мобильного боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Подробностями поделилась в "Максе" пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии.

В тестировании участвовали военнослужащие службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Северо-Западного округа Росгвардии и представители оборонно-промышленного комплекса.

Росгвардейцы проводили испытания лазера в условиях, приближенных к боевым. Мобильная установка была установлена на базе внедорожного автомобиля. Военные отработали поражение дронов различных моделей, которые маневрировали на разных высотах, скоростях и дистанциях. По итогам испытаний специалисты дадут рекомендации по совершенствованию приемов боевого применения нового оружия.

Ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Ленобласть оценил эффективные разработки для борьбы с беспилотниками.

Фото: MAX/ Росгвардия. Северо-Западный округ