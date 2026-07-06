СК показал видео с подозреваемым в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

Мужчину задержали 4 июля при попытке сбежать в другую страну.

Следственный комитет опубликовал кадры следственного эксперимента по делу об убийстве 12-летней девочки под Тосно. Подозреваемый показал, как совершил преступление.

Судя по кадрам ведомства, задержанный показал правоохранителям место, где прятал улики. Также криминалисты тщательно проверили автомобиль обвиняемого, которым он пользовался в день совершения преступления.

Обстоятельства жестокой расправы над ребёнком выясняются. Также подозреваемого проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мы сообщали, что 12-летняя девочка потерялась в СНТ "Захожье" Тосненского района. Родители забили тревогу, когда дочь не вернулась домой после сбора грибов в местном лесу.

Через некоторое время труп девочки нашли в лесном массиве. Экспертиза установила, что школьницу убили. Полиция по горячим следам задержала на вокзале в Гатчине 42-летнего мужчину. На допросе он признался в преступлении.

Видео и фото: Следственный комитет РФ