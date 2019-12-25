В рамках акции "Трепетное сердце" жители Петербурга смогут бесплатно проверить здоровье

С 28 сентября по 5 октября проходит Неделя ответственного отношения к сердцу.

Петербуржцы смогут бесплатно проверить состояние сердечно-сосудистой системы в рамках акции "Трепетное сердце". С 28 сентября по 5 октября проходит Неделя ответственного отношения к сердцу, приуроченная к Всемирному дню сердца. Об этом рассказали в Смольном.

Поводом для визита к кардиологу должны стать любые симптомы: боль за грудиной, одышка, перебои в работе сердца или плохая переносимость физической нагрузки. Врач выслушает жалобы, проведет ЭКГ и даст персональные рекомендации.

Завтра обследование можно будет пройти в пяти стационарах: в Мариинской, Елизаветинской, Покровской, Александровской больницах, а также в Онкологическом центре имени Н. П. Напалкова в Песочном. А с 29 сентября до 2 октября в торговом центре "Заневский каскад" всем желающим измерят давление, рассчитают индекс массы тела, проведут экспресс-анализ крови на холестерин и липиды, выполнят ЭКГ. Предварительная запись не требуется.

Специалисты напоминают, что диспансеризация остается главным инструментом раннего выявления заболеваний. В этом году план охватывает 5,2 млн человек.

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Фото: Piter.TV