В НИИ Джанелидзе впервые заменили аортальный клапан через маленький разрез

В НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе провели малоинвазивную операцию на сердце. Пациенту заменили аортальный клапан, сделав разрез в пять сантиметров вместо привычных 15, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
По словам врачей, данный подход способствует быстрому восстановлению и сокращению сроков реабилитации.
Преимущество этой операции в том, что сохраняется каркасность грудины у пациента и риск каких-то медиастинитов, риск несостоятельности грудины практически отсутствует.
Демис Граматиков, заведующий кардиохирургическим отделением НИИ Джанелидзе
Аортальный клапан отвечает за нормальный кровоток. При его нарушении сердце трудится с удвоенной силой, чтобы снабжать организм кислородом.
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Фото: Piter.TV
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