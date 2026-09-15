В НИИ Джанелидзе впервые заменили аортальный клапан через маленький разрез

По словам врачей, данный подход способствует быстрому восстановлению и сокращению сроков реабилитации.

В НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе провели малоинвазивную операцию на сердце. Пациенту заменили аортальный клапан, сделав разрез в пять сантиметров вместо привычных 15, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам врачей, данный подход способствует быстрому восстановлению и сокращению сроков реабилитации.

Преимущество этой операции в том, что сохраняется каркасность грудины у пациента и риск каких-то медиастинитов, риск несостоятельности грудины практически отсутствует. Демис Граматиков, заведующий кардиохирургическим отделением НИИ Джанелидзе

Аортальный клапан отвечает за нормальный кровоток. При его нарушении сердце трудится с удвоенной силой, чтобы снабжать организм кислородом.

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Фото: Piter.TV