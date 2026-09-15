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В НИИ Джанелидзе впервые заменили аортальный клапан через маленький разрез
Сегодня, 17:11
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В НИИ Джанелидзе впервые заменили аортальный клапан через маленький разрез

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По словам врачей, данный подход способствует быстрому восстановлению и сокращению сроков реабилитации.

В НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе провели малоинвазивную операцию на сердце. Пациенту заменили аортальный клапан, сделав разрез в пять сантиметров вместо привычных 15, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

По словам врачей, данный подход способствует быстрому восстановлению и сокращению сроков реабилитации. 

Преимущество этой операции в том, что сохраняется каркасность грудины у пациента и риск каких-то медиастинитов, риск несостоятельности грудины практически отсутствует. 

Демис Граматиков, заведующий кардиохирургическим отделением НИИ Джанелидзе 

Аортальный клапан отвечает за нормальный кровоток. При его нарушении сердце трудится с удвоенной силой, чтобы снабжать организм кислородом. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Мариинской больнице открылось аритмологическое отделение для лечения нарушений сердечного ритма. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нии джанелидзе, сердце
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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