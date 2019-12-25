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Сергей Плотников из СКА стал лучшим нападающим четвертой недели КХЛ
Вчера, 18:48
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Сергей Плотников из СКА стал лучшим нападающим четвертой недели КХЛ

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Форвард СКА Плотников забил два гола и стал лучшим нападающим недели.

Форвард петербургского СКА Сергей Плотников стал лучшим нападающим четвертой недели регулярного чемпионата КХЛ.

За 2 матча 36-летний хоккеист набрал 5 очков, забросив 2 шайбы и отдав 3 результативные передачи. Этот показатель оказался лучшим среди нападающих, которых лига отметила по итогам недели.

Наибольший вклад в результат Плотников внес в матче против "Адмирала". СКА одержал победу со счетом 6:5 по буллитам, а форвард оформил дубль и сделал 2 результативные передачи.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА

Фото: pxhere.

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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