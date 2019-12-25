Сергей Плотников из СКА стал лучшим нападающим четвертой недели КХЛ

Форвард СКА Плотников забил два гола и стал лучшим нападающим недели.

Форвард петербургского СКА Сергей Плотников стал лучшим нападающим четвертой недели регулярного чемпионата КХЛ.

За 2 матча 36-летний хоккеист набрал 5 очков, забросив 2 шайбы и отдав 3 результативные передачи. Этот показатель оказался лучшим среди нападающих, которых лига отметила по итогам недели.

Наибольший вклад в результат Плотников внес в матче против "Адмирала". СКА одержал победу со счетом 6:5 по буллитам, а форвард оформил дубль и сделал 2 результативные передачи.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: pxhere.