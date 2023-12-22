Ротенберг объяснил проигрыш СКА "Куньлуню"

Стадион посетили 21228 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей "Куньлуня" в КХЛ.

В заключительном матче регулярного сезона КХЛ СКА потерпел неожиданное поражение от китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2. Игра состоялась на "СКА Арене", поскольку команды согласовали перенос домашней игры китайской команды в Петербург. Об этом пишет spb.aif.ru.

Первые три шайбы забросили "Драконы" - Колин Кэмпбелл (21-я минута), Девин Броссо (37) и Цзян Фу (41). Хозяева поля пытались догнать соперника, но не сумели сравнять счет. Голы в ворота соперника забросили Борна Рендулич (48) и Александр Никишин (54). В итоге СКА набрал 95 очков в 68 матчах Континентальной хоккейной лиги и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь Ред Стар" в данный момент занимает девятое место с 54 очками.

Для СКА всегда существует только одно место – первое. Сегодня надо отметить соперника – они сыграли матч жизни. Это для нас хороший урок, хороший спарринг-партнер перед плей-офф. Они играли в очень быстрый хоккей. В канадском стиле, как они играют всегда. Думаю, это лучшая игра за всю историю нашего противостояния с "Куньлунем" из тех, что я видел. Мы выиграли у них много матчей, когда по ходу уступали 0:3, – и в Мытищах, и дома. Сегодня нам не хватило одного гола, чтобы сравнять счет. Роман Ротенберг, главный тренер СКА

Стадион посетили 21228 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей "Куньлуня" в КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 2016 года в Пекине - тогда матч смотрели 8300 зрителей.

Ранее мы сообщили о том, что "Северсталь" обыграла СКА всухую на "СКА Арене".

Фото: СКА