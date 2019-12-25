Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев предложил создать "Семейный банк отпусков", который позволит россиянам передавать часть дополнительных дней оплачиваемого отдыха родственникам.

С такой инициативой парламентарий обратился к министру труда Антону Котякову. Авторы Telegram-канала "Мейстер" считают предложение популистским и сомневаются, что его можно реализовать без серьезных изменений в трудовом законодательстве.

Согласно задумке депутата, работники смогут передавать супругам, родителям или совершеннолетним детям дополнительные дни отпуска, даже если родственники трудятся в других организациях. При этом обязательные 28 календарных дней ежегодного отдыха останутся неприкосновенными. По мнению Чернышева, механизм поможет семьям гибче распределять время для решения бытовых и личных вопросов.

Однако авторы "Мейстера" обращают внимание на то, что далеко не у всех работников есть дополнительные дни отпуска. Более того, некоторые россияне не успевают использовать даже основной отпуск полностью. Поэтому, как считают авторы канала, воспользоваться такой возможностью сможет сравнительно небольшое число граждан.

В публикации также ставится под сомнение юридическая и финансовая сторона инициативы. Если сотрудники работают в разных компаниях, работодателям придется согласовывать передачу отпускных дней и каким-то образом рассчитываться между собой. При этом принимающая организация должна будет учитывать средний заработок своего сотрудника и собственные производственные планы.

Авторы канала отмечают, что в странах, где подобные механизмы существуют, передача отпускных дней обычно происходит внутри одной компании. По их оценке, распространение этой практики на разные организации может создать сложности в трудовых, налоговых и других правоотношениях.

Инициатива Чернышева порождает больше вопросов, чем дает ответов. Есть все основания полагать, что ее реализация приведет к колоссальной неразберихе в областях трудового права, налоговой, пенсионной и т.д. Также почти очевидно, что такая вероятность инициатора изначально не волновала, главное – озвучить на первый взгляд привлекательную идею. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Piter.tv