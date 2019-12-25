Дмитрий Свищев рассказал о том, какие меры должна предпринимать УК по уборке территории зимой.

Управляющая компания (УК) на российской территории обязана следить за образованием наледи и сосулек на крыше дома и своевременно убирать их. В случае причиненного ущерба имуществу или здоровью человека УК будет нести за него ответственность. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился член профильного комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Парламентарий из нижней палаты заметил, что если сосулька упала с крыши, водостока или козырька и повредила транспортное средство или травмировала человека, тр бремя доказывания лежит на управляющей компании.

Можно взыскать расходы на лечение, утраченный заработок, ремонт автомобиля и компенсацию морального вреда. И судебная практика здесь устойчивая: суды взыскивают с УК реальные суммы, а не "извинения". Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Законодатель добавил, что не существует единого норматива, насколько быстро после снегопада должна быть убрана сосулька из-за быстрой смены погодных условий. Таким образом УК должна действовать по обстановке. В частности, речь идет об осмотрах крыш, ограждениях опасных зон и уборке льда. При обнаружении сосульки россиянам следует сфотографировать ее с привязкой к адресу и подать письменное заявление в УК с требованием сбить лед и оградить опасную зону. Если ответа не последует, то далее можно написать жалобу в Государственную жилищную инспекцию.

Свищев призвал лишить Польшу международных соревнований.

Фото: Piter.tv