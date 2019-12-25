Потерпевший передал фигуранту 4 млн рублей.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как рассказали 25 ноября в надзорном ведомстве, фигурант был знаком с потерпевшим. Пользуясь доверием, он убедил мужчину вложить деньги в покупку строительной техники, обещая высокий доход от сдачи в аренду эвакуатора и самосвала. Аферист взял у него более 4 млн рублей и перестал выходить на связь.

Злоумышленник признал вину, а похищенные средства потратил на погашение долгов и ставки. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мужчина организовал скупку банковских карт для использования в мошенничестве. За оформление средств платежей дроперам платили от 5 до 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV