За оформление средств платежей дроперам платили от 5 до 10 тыс. рублей.

Полицейские Петербурга и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте банковских карт. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, местный житель и его сообщники через личные связи и мессенджеры вели поиски дроперов. За оформление средств платежей им платили от 5 до 10 тыс. рублей. Предполагаемый организатор перепродавал карты третьим лицам и использовал для финансовых операций в собственных интересах.

Всего злоумышленники купили не менее 500 банковских карт. Возбужден ряд уголовных дел по ст. 187 УК РФ. Во время обысков у подозреваемых изъяли также смартфоны, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантам избраны разные меры пресечения.

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Видео: пресс-служба МВД России