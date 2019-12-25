Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея утверждает, что российская военная авиация вошла в так называемую опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Республики Корея (KADIZ). Эта зона установлена властями из Сеула в одностороннем порядке. Соответствующими данными поделились местные журналисты из новостного портала Yonhap.

В Республике Корея уточнили, что самолеты якобы вошли в зону KADIZ в районе акватории Японского моря. Инцидент зафиксирован рядом с островом Уллындо. ВС подняли в воздух свою авиацию. Эксперты признали, что никакого нарушения воздушного пространства не было зарегистрировано. Однако в уезде Уллындо около 07:52 утра по местному времени (в 01:52 по Москве) жителям объявлено предупреждение, а власти рекомендовали гражданам проследовать в подземные убежища. Подобную тревогу чиновники отменили примерно через пять минут.

Напомним, что 17 ноября комитет начальников штабов также утверждал, что российские военные самолеты вошли в зону KADIZ. В Москве ранее нк раз говорили о том, что опознавательная зона ПВО была установлена Сеулом в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств. Южная Корея требует уведомлять о пролете воздушной техники в указанном пространстве и обычно поднимает в небо авиацию. Это происходит даже в том случае, если не нарушено государственное воздушное пространство. Российское министерство по обороне неоднократно подчеркивало, что все полеты отечественной военной авиации организованы в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Фото: Piter.tv