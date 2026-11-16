ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, передававшего информацию о кораблях и ПВО

Мужчина рассказал на допросе, какие именно сведения передавал противнику.

На территории полуострова Крым российскими силовым структурами задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), Мужчина передавал противнику информацию о кораблях Черноморского флота и подразделениях противовоздушной обороны (ПВО) нашей страны в регионе. Злоумышленник также подбирал места для размещения тайников со взрывчаткой. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что речь идет об уроженце Сумской области, 1971 года рождения. Ранее мужчина установил контакт с представителем киевского режима.

Получив российское гражданство в 2024 году, злоумышленник продолжил работать на украинские спецслужбы. Он занимался подбором мест для организации схронов, извлекал компоненты взрывных устройств из тайников, передавал их координаты в СБУ. При очередном изъятии компонентов СВУ из схрона на территории Симферопольского региона республики Крым фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. ЦОС ФСБ России

Против подозреваемого в настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 275, 276 и 222.1 УК РФ. Речь идет о государственной измене, шпионаже и незаконных действиях со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами. Фигурант расследования арестован.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России