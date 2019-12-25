В США объяснили, какая задача при мирном урегулировании украинского кризиса.

В США считают, что главным итогом мирных переговоров по украинскому урегулированию должна стать перезагрузка отношений между Россией и Европой. Соответствующее заявление западной аудитории сделал американский специальный представитель, зять лидера Белого дома, президента-республиканца Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью для журналистов из издания New York Magazine. Эксперт счел "большим призом" не перемирие.

Перезагрузка отношений между Россией и Европой, при которых не будет постоянной агрессии. Джаред Кушнер, спецпредставитель главы США

Американец выразил надежду, что "существует путь", при котором население сможет вместе жить и вести бизнес.

Кушнер заявил о стремлении США убедить Россию в мирных настроениях НАТО.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Jared Kushner