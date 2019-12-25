В Кремле еще не приняли решение о возможном визите главы государства в США.

Решение об участии российского президента Владимира Путина в саммите G20 "Большой двадцатки" в американском городе Майами пока что не принято в Москве. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" от 23 ноября сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. СМИ задали чиновнику вопрос об участии политического лидера в мероприятии.

Нет. Решение пока не принято. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 18 ноября Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке на с международное событие будет зависеть от большого количества факторов. Представитель Кремля говорил, что на это могут повлиять результаты контактов с президентом-республиканцем Дональдом Трампом в китайском городе Шэньчжэне.

Песков: Москве некуда спешить с назначением послов в Британии и Франции.

Фото: пресс-служба Кремля