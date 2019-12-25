Мачей Вевюр объяснил, когда посол прибудет в МИД.

Польское внешнеполитическое ведомство вызовет российского посла из-за якобы нарушения воздушного пространства, произошедшего в минувшую пятницу, 20 ноября. Соответствующими данными с общественностью поделился пресс-секретарь министерства по иностранным делам Варшавы Мачей Вевюр. Дипломат не стал говорить о том, когда именно власти намерены вызвать российского коллегу.

Посол Российской Федерации будет вызван... Сначала должны быть завершены определенные процедуры, в том числе со стороны военных и спецслужб. Мачей Вевюр, пресс-сектерать МИД Польши

Напомним, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш от 20 ноября упоминал, что воздушное пространство европейской республики нарушили две ракеты и беспилотник. Иностранный чиновник не привел никаких доказательств своим словам, но утверждал, что эти объекты якобы принадлежали России.

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Фото: Phxere.com