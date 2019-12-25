Петербуржцы предложили построить временную линию метро на юго-западе.

Петербуржцы предложили построить временную линию метро на юго-западе города, усомнившись в сроках реализации проекта до "Сосновой Поляны". Дискуссия развернулась во "ВКонтакте" на странице губернатора Александра Беглова.

Один из пользователей напомнил, что ветку обещали сделать ещё к 2018 году, и предложил промежуточный вариант: вывести линию на поверхность в районе депо и продлить её вдоль проспекта Маршала Казакова. По его мнению, такое решение можно реализовать в течение года, и оно закрыло бы потребность целого района до ввода основной ветки.

В комитете по строительству ответили, что Генеральным планом Петербурга предусмотрено перспективное продолжение Красносельско-Калининской линии от "Юго-Западной" до "Сосновой Поляны" со сроком реализации первой очереди до 2030 года. Сейчас разработана трассировка участка — в связи с уточнением границ размыва палеодолины — и она принципиально согласована с комитетом по транспорту.

При этом "Фонтанка" отмечает: поверить в сдачу хотя бы первой очереди до 2030 года трудно, поскольку в трёхлетнем бюджете на этот участок не предусмотрено ни копейки.

Идею наземной временной линии поднимают не впервые. Комитет по строительству ссылается на ограничения правил землепользования и застройки и на условия эксплуатации: вагоны не предназначены для работы на открытом воздухе и созданы для изолированной подземной сети с питанием от контактного рельса высокого напряжения. Их конструкция рассчитана на микроклимат подземных сооружений и не предусматривает использование при низких температурах и холодном климате.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году специалисты обследовали 2633 бомбоубежищ, большинству из них требуется ремонт. Количество всех защитных сооружений в городе не раскрывается.

Фото: Piter.tv (архив)