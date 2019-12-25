Фармкомпании ОЭЗ Петербурга накопили 135 млрд рублей инвестиций.

Фармацевтические компании — резиденты особой экономической зоны "Санкт-Петербург" за 20 лет вложили в производства 135 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, накопленный объём инвестиций фармкомпаний составил 135,8 млрд рублей, выручка — 567,5 млрд, отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды — 66,1 млрд, создано 5 461 рабочее место.

Фармгруппа остаётся доминантой ОЭЗ: на неё приходится более 70% всех вложений, а объём налоговых отчислений во все бюджеты РФ и внебюджетные фонды — 83,22 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)