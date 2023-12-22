Новый игрок появился на петербургском рынке пассажирских перевозок

Вложения ГК "Сотранс" в новое направление составили около 400 млн рублей.

Группа компаний "Сотранс" запускает новое направление в сфере автобусных пассажирских перевозок в Петербурге. В его рамках предприятие сосредоточится на туристических перевозках и обслуживании деловых и спортивных мероприятий, перевозках детских групп и корпоративных развозках. Об этом пишет издание "Деловой Петербург" со ссылкой на генерального директора компании по пассажирским перевозкам Александра Петрова.

Вложения в новое направление составили около 400 млн рублей. Объём рынка пассажирских автобусных перевозок вырос примерно на 25% к прошлому году только за 2023 год. Это связано с развитием внутреннего туризма после пандемии. Компания намерена стать одним из лидеров в сегменте автобусных перевозок на Северо-Западе в течение двух лет.

Брендом автобусов, на которых будут перевозить пассажиров, станет "Golden Dragon". Группа компаний "Сотранс" является эксклюзивным дистрибьютором данной марки транспорта в России.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы с инвалидностью смогут бесплатно парковаться с 1 мая в своем районе.

Фото: ГК "Сотранс"