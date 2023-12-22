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Петербуржцы с инвалидностью смогут бесплатно парковаться с 1 мая в своем районе
Сегодня, 19:12
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Петербуржцы с инвалидностью смогут бесплатно парковаться с 1 мая в своем районе

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Разрешение можно оформить на 1-3 года – в зависимости от срока переосвидетельствования инвалидности.

По решению губернатора Петербурга горожане районов платной стоянки с инвалидностью смогут оформить бесплатное парковочное разрешение. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга 5 марта.

Принятые изменения устанавливают дополнительную меру поддержки людям с ограниченными возможностями, проживающим в зоне платной парковки, и позволят бесплатно оставлять машину на любых парковочных местах в границах района проживания. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Помимо этого, у жителя зоны платной стоянки получится бесплатно оформить разрешение на автомобиль зарегистрированного в доме лица с инвалидностью. 

Разрешение можно оформить на 1-3 года – в зависимости от срока переосвидетельствования инвалидности. Услугу предоставят с 1 мая.

Ранее на Piter.TV: дифференцируемые тарифы на платную парковку могут ввести в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: петербуржцы с инвалидностью, платная парковка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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