В двух районах Петербурга расширят зоны платной парковки

С 1 июля в Центральном и Петроградском районах Санкт-Петербурга будут расширены границы зон платной парковки. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту.
В перечень новых участков, где парковка станет платной, вошли:
– Смольная набережная (на всём протяжении, от Смольного проезда до Водопроводного переулка);
– (набережная Робеспьера – на участке от Водопроводного переулка до Литейного проспекта);
– (Прожекторная улица – от Морского проспекта до набережной Мартынова и Константиновского проспекта).
Фото: Правительство Петербурга
