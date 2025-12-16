В Казахстане началось восстановление популяции туранского тигра: мнение экспертов

Среди множества прочих договоренностей, достигнутых в ходе визита Владимира Путина в Казахстан, можно отметить начавшийся эксперимент с восстановлением популяции туранского тигра, вымершего в дикой природе к середине XX века. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", сейчас в Казахстане на озере Балхаш в дельте реки Или создан заповедник "Иле-Балхаш", куда планируется через два месяца выпустить двух взрослых тигров, а еще год спустя – двух тигрят. Больших кошек привезли в Казахстан в начале мая, и пока держат на карантине.

Телеграмеров интересует, как восстановлению тигриной популяции может поспособствовать изменившееся использование земли. Урбанизация в Казахстане, с резким сокращением кочевого скотоводства, освободила большие пространства, отметили эксперты.

В сочетании с успешным казахским проектом по заполнению водой северной части Аральского моря, где уже вновь можно ловить рыбу, этот проект может оказаться весьма интересным. Тигр ведь существует не сам по себе, и если эксперимент будет удачным, это значит, что восстановлена целая экосистема, от тугайных лесов вдоль реки, до крупных копытных, пасущихся в окрестностях. Telegram-канал "Мейстер"

