Задержан житель Петербурга, перевозивший двух маленьких дочек на электроскутере

Полицейские Петербурга накануне в ходе мониторинга интернета выявили факт грубого нарушения ПДД водителем электроскутера. Мужчину 33 лет заметили на Вознесенском проспекте, на заднем сиденье сидели его шестилетняя и девятилетняя дочки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правонарушителя оперативно задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Электроскутер изъят и помещен на специализированную стоянку. В отношении местного жителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 12.7, 12.6, 12.23 и 5.35 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба МВД России